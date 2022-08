TCHAD

Tchad : les autorités exigent l'arrêt des coupures d'Internet, une liaison par satellite envisagée

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 14 Août 2022

Des dysfonctionnements du réseau à fibre optique ont entrainé deux coupures d'accès à Internet durant plusieurs heures, vendredi 12 août et samedi 13 août. Ces dysfonctionnements sont liés à une coupure de la ligne au niveau du Cameroun et du Soudan, ainsi qu'un sabotage entre Mangalmé et Mongo.