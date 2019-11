Tchad : les autorités font le bilan de l'état d'urgence, 3 mois après son instauration

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, a fait samedi au cours d'une rencontre d'évaluation, le bilan de l'état d'urgence après trois mois de mise en oeuvre. Selon lui, pas moins de 9251 armes de différents calibres et plus de 22.000 munitions ont été saisies par les forces de défense et de sécurité.



"Des tensions entre communautés se sont fait sentir au début de l'année 2019. Cet état des choses a interpellé le chef de l'Etat. Les autorités administratives et militaires ont menées d'intenses activités. Les responsables religieux ont joué un rôle très important", a expliqué le général Mahamat Abali Salah.



La rencontre a eu lieu en présence du ministre de la Justice, du ministre de la Communication, de conseillers du chef de l'Etat, des responsables militaires et des leaders des trois confessions religieuses.



Le chef d'état-major de l'état-major général des armées, Temlengar Mathias, a indiqué que "ce travail de professionnalisme a été réalisé avec tact".



Le ministre en charge de la défense s'est félicité du travail abattu et a rappelé que l'état d'urgence a permis de restaurer l'autorité de l'Etat. Il a précisé que l'évaluation de l'état d'urgence débouchera sur un rapport général assorti de recommandations afin d'apprécier le résultat obtenu.