Tchad : les autorités identifient de nouvelles approches de lutte contre la malnutrition

Un atelier d'identification des évidences et des nouvelles approches de la lutte contre la malnutrition a été organisé ce 3 novembre, par le ministère de la Santé publique, en présence des acteurs de la santé.



Pour Dr Djimadoum Kimassoum, l'atelier permettra d'identifier les évidences et les nouvelles approches de la lutte contre la malnutrition mise en œuvre au Tchad.



L'objectif de l'atelier est : d'identifier et de promouvoir les innovations dans la prévention de la malnutrition, notamment le « wash in nut », la lutte contre les carences en micronutriments et l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant.



Il s’agit également d'identifier les nouvelles approches dans la prise en charge intégrée de malnutrition dans le UNS, les UNA, et les UNT, et de connaître et de promouvoir les autres activités sensibles en matière de la lutte contre la malnutrition.