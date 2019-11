Tchad : les autorités intensifient la sensibilisation sur l'état d'urgence à l'Est

Une large campagne de sensibilisation sur les mesures de l'état d'urgence a eu lieu ce vendredi matin au sein de l'école centre A de Goz Beida, en présence de plusieurs responsables administratifs, militaires et leaders traditionnels. Le gouverneur a été représenté par le secrétaire général de la province de Sila, Oumarou Sandah Makachi.



Le maire de la ville de Goz Beida, Mahamat Boukhari Djadi, a appelé à bien suivre les explications sur les mesures de l'état d'urgence, rappelant que cette démarche est motivée par la consolidation de la paix.



"A travers l'instauration de l'état d'urgence, l'objectif du président est d'amener la paix et la cohabitation pacifique au Sila. Nous vivons dans l'état d'urgence, beaucoup de motos sont prises, des armes sont ramassées. Comment comprendre l'état d'urgence ? Il augmente le pouvoir de l'autorité et limite les libertés des populations. Il faut comprendre l'état d'urgence. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été approuvées par la population et qui ne sont pas respectées au Sila", ont expliqué les autorités provinciales.



Les autorités ont détaillé plusieurs mesures du décret instaurant l'état d'urgence, notamment l'article 2 qui impose la fermeture à partir de 22 heures des lieux de spectacles, cinémas, bars, cabines téléphoniques ou autres activités. Le couvre-feu est valable jusqu'à 6 heures du matin.



"Les armes doivent être remises aux forces de l'ordre dès maintenant car demain ce sera trop tard", insistent les autorités qui rappellent également que les réunions secrètes sont interdites et qu'en cas de non respect des mesures, les contrevenants seront arrêtés.



Le renforcement de la sécurisation des personnes et des biens implique l'augmentation des pouvoirs des autorités administratives.



"Des semeurs de troubles à l'ordre public n'auront pas la chance de vous faire du mal (...) On insiste sut ça, c'est juste pour la paix. Ces mesures sont déjà instaurées dans la ville et les autres localités de la province de Sila. Les gens qui n'auront pas respecter, ce sera un problème pour eux", selon le secrétaire général de la province de Sila.



Les autorités provinciales demandent aux civils de les aider à partager le message, à mutualiser les consignes et à respecter les instructions.



Par ailleurs, face à la timide rentrée scolaire, elles appellent les parents à scolariser les enfants.