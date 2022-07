Tchad : les autorités interdisent strictement une marche prévue demain

Le ministère de la Sécurité publique, général Idriss Dokony Adiker, a signé un arrêté interdisant stricte la marche pacifique des partis Rassemblement pour la justice et l'égalité au Tchad (RAJET) et Rassemblement pour la démocratie et le socialisme au Tchad (RDST), prévue samedi 16 juillet 2022.



Le ministère dit n'avoir reçu qu'une lettre d'information au lieu d'une demande conformément à la réglementation en vigueur.