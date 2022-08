Tchad : les autorités invoquent le "dérèglement climatique" face aux inondations

De nombreuses familles ont dormi dans la rue cette nuit, après l'évacuation de ce qu'il reste dans leurs habitations inondées. La situation est également inquiétante dans plusieurs provinces. Au Sila, dans le département de Koukou Angarana, les habitants se sont réfugiés dans des montagnes.



Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, "le dérèglement climatique est assurément l’une des causes principales de ce phénomène à répétions".



"Malheureusement, aucun pays n’est épargné et la situation mondiale montre à suffisance que nous devons préserver notre environnement et construire un monde plus respectueux de la nature. Nous compatissons avec nos populations", a-t-il ajouté.



Des arguments non convaincants pour la population qui dénonce une fuite de responsabilités, sachant que la capitale n'est pas préparée à ces inondations malgré les fonds débloqués d'année en années.



Au niveau de la Présidence, des questions se posent sur la destination des 48.1 milliards de Francs CFA débloqués en 2020 sur instruction du défunt président Idriss Deby pour faire face aux inondations dans la capitale.



L'ex-première dame monte au créneau



L'ex-première dame et présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Deby Itno, a exprimé ce 2 août sa solidarité et sa compassion à l'égard des sinistrés des inondations.



"Personne ne devrait être insensible à leur situation", a déclaré Hinda Deby. L'ex-première dame appelle à la mobilisation de tous pour soutenir les sinistrés. Elle lance un appel aux bonnes volontés en ce sens.



Une réunion d'urgence à la Présidence



Lundi, trois membres du gouvernement et les maires des communes de N'Djamena ont été réunis d'urgence à la Présidence pour trouver des solutions. Les appels à la démission du maire central de N'Djamena, Ali Haroun, se multiplient sur les réseaux sociaux.