Tchad : les autorités présentent leurs condoléances à la famille d'Ali Golhor Gabriel

Une délégation du secrétariat général et du Cabinet civil de la Présidence de la République, conduite par le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, est allée hier, présenter les condoléances du Chef de l’Etat, à la famille du regretté, Ali Golhor Gabriel.



L’ex-deputé de la deuxieme législature, Gabriel Ali Golhor est decedé le 9 août dernier à la clinique Sao de N’Djamena.



Il était le président de la Convention démocratique fédérale (CDF), et a été tour à tour secrétaire adjoint de la CPDC et ensuite son porte-parole.