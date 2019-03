Tchad : les autorités rappellent à l'ordre après l'accident d'Hélibongo

Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abdéramane Mouctar Mahamat a rencontré ce mercredi matin à N'Djamena les responsables des syndicats des transporteurs, des chauffeurs et les brigades de transport mobile.



Il a appelé au respect strict des textes réglementaires en vigueur en matière de transport routier. D'après le ministre qui a fait un rappel de la loi, "tout conducteur d'un véhicule destiné au transport professionnel est soumis à l'obligation d'obtenir un permis de conduire spécial délivré à cet effet, et dont la validité est d'une année. S'agissant de la vitesse, la limite autorisée est de 70 km/h et de 40 km/h en urbain".



Une règlementation stricte pour les véhicules de marchandises



L'arrêté n° 039 de 2004 portant réglementation du transport public interurbain des personnes rappelle que "le transport des personnes sur les véhicules chargés des marchandises est strictement interdit sur l'ensemble du territoire national."



L'article n°9 du même arrêté précise qu'il pourra être "prévu un porte-bagage sur la toiture dont la hauteur des bagages ne saurait dépasser 50 cm au dessus du gabarit."



Réduire le nombre d'accidents



Cette réunion fait suite à l'accident d'un gros porteur transportant des marchandises et passagers qui a fait une chute libre sur le pont Héli-Bongo, au Moyen-Chari, la semaine dernière, tuant 22 morts et faisant 26 blessés.



Les syndicats des conducteurs ont exprimé quelques préoccupations auxquelles le ministre s'est voulu rassurant. "Les tracasseries dont font l'objet les chauffeurs tchadiens sur le corridor Douala-N'Djamena sont en cours de pourparlers entre les ministres en charge des transports des deux pays. Une rencontre à cet effet est prévue dans un bref délai", a-t-il précisé.



Chaque année, plus de 2.000 personnes meurent dans des accidents de circulation.