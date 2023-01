Tchad : les autorités renforcent la délivrance de la carte d'identité nationale avec des nouveaux centres

L'efficacité de la mise en œuvre des mesures sociales est une exigence pour le gouvernement d'Union Nationale. Afin de faciliter la délivrance de la carte nationale d'identité, qui est gratuite pour une période de six mois, le gouvernement a décidé d'ouvrir quinze nouveaux centres de délivrance à travers l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS). Les nouveaux centres se situent à Ati, Am-timan, Bardaï, Biltine, Bol, Bongor, Doba, Fada, Goz-beida, Koumra, Laï, Massakori, Massenya, Moussoro, et dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



Pour résoudre les problèmes d'énergie, ces centres sont équipés d'installations solaires pour une autonomie en énergie et de machines performantes pour augmenter leur capacité de production de cartes. De plus, pour gérer les flux de personnes et les transactions de données, des nouveaux équipements ont été intégrés dans le système central de l'ANATS pour renforcer ses capacités opérationnelles. Les anciens centres ont également été renforcés avec les mêmes équipements et personnel.



Le nombre de cartes d'identité produites par jour a triplé et devrait augmenter cinq fois plus dans les semaines à venir. Cependant, malgré les efforts du gouvernement pour faire bénéficier un grand nombre de Tchadiens en carte d'identité nationale, des personnes malveillantes profitent de la situation pour extorquer de l'argent aux usagers en leur proposant des documents supplémentaires tels que le groupage sanguin qui n'est obligatoire que pour la délivrance d'un permis de conduire.