Tchad : "les autres arrêtés d'intégration s'en suivront" (ministre Fonction publique)

"Nous avons privilégié les dossiers les plus anciens et respecté aussi le quota accordé aux femmes. Les autres arrêtés de l'éducation ainsi que ceux des autres départements ministériels s'en suivront jusqu'à épuisement total du quota de 5.000 promis par le chef de l'État", a assuré le ministre.



"​Félicitations aux nouveaux intégrés à la fonction publique. Brillante carrière à chacun d'entre eux dans les différentes entités de l'administration publique", a réagit ce jeudi le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby.



"Félicitations également au ministre de la Fonction publique et à tous les services qui ont contribué à la concrétisation de cette promesse", a-t-il ajouté.



Le général Mahamat Idriss Déby avait promis le 24 juin la signature avant la fin du mois des premiers arrêtés d'intégration. Les jeunes fonctionnaires sont rattachés à différents ministères, suivant une répartition sur la base des quotas de besoins.