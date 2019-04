Tchad : "les autres réussissent parce qu'ils se mettent au travail", ministre Agriculture

La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Equipements agricoles, Lydie Beassemda a appelé vendredi dernier les tchadiens à se mettre réellement au travail pour renforcer le secteur de l'agriculture dans le pays. D'après elle, si d'autres pays réussissent malgré leurs faibles ressources, c'est grâce à un travail sérieux.



"Nous travaillons en connaissance de cause pour que la campagne 2019-2020 soit un défi de transformation de notre agriculture. Les autres réussirent pourquoi ? Parcequ'ils se mettent au travail. Il faut se mettre au travail, il faut réfléchir. Ils se mettent au travail et avancent pas à pas, en fonction des petits moyens qu'ils ont. C'est possible aussi avec nous", a souligné la ministre lors des journées bilan de la campagne agricole 2018-2019 qui se déroulent à Pala, dans la province du Mayo Kebbi Ouest en présence de tous les acteurs du secteur agricole.



Au cours des assises, les résultats définitifs de la campagne agricole 2018-2019 ont été présentés aux participants, permettant de faire le point sur la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.



Les responsables des projets intervenant dans le secteur agricole et des délégations des zones soudaniennes, sahéliennes et sahariennes ont également fait le bilan de leurs activités 2018-2019.



Par ailleurs, des exposés ont été réalisés sur la maitrise et la gestion de l'eau, l'intensification et la diversification des productions, le renforcement de la prévention, de la gestion des crises et des services d'appuis à la gestion des filières.