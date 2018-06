Tchad : les avocats d’Adam Nouki Charfadine dénoncent un acharnement de l'opinion

Le porte-parole du collectif des avocats de l’ex-gouverneur du Logone Oriental, Maître Pamkeré Wouze a fait, ce mercredi 20 juin 2018, au Centre Culturel Al-Mouna, un point de presse relatif à la garde à vue de son client. Selon le collectif des avocats de l’ex-gouverneur du Logone Oriental, Adam Nouki Charfadine, ayant appris la nouvelle des plaintes déposées contre lui, celui-ci s’est rendu de lui-même le 14 juin à la Section Nationale de Recherches Judiciaires (SNRJ) où il a été entendu, puis placé en garde à vue le dimanche 17 juin 2018 jusqu'à ce jour.



​​Par ailleurs, il tient à rappeler tant à l’opinion nationale et internationale, qu'Adam Nouki Charfadine, jusqu’à preuve du contraire, bénéfice des droits reconnus à tout citoyen tchadien et consacrés par la loi fondamentale de la République qui est la constitution. D’après le collectif des avocats, à ce titre, il bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction.



Le porte-parole du collectif des avocats déplore que son client soit victime d’un acharnement de l’opinion qui ne se justifie pas. « Monsieur Adam Nouki Charfadine a été à tort relevé de ses fonctions de gouverneur, ce qui constitue une sanction administrative et une violation du sacro-saint principe de la présomption d’innocence. Alors qu’en pareille circonstance, une suspension provisoire aurait dû être prise, en attendant une éventuelle décision judiciaire. Nous espérons que les droits de la défense de Monsieur Adam Nouki Charfadine seront respectés », explique-t-il.



Le collectif qui réaffirme sa confiance à la justice, espère en outre que le droit sera dit, ainsi que l'opinion située.



La mise en garde à vue de l’ex-gouverneur Adam Nouki Charfadine est intervenue à la suite de la grève entamée par le syndicat des magistrats du Tchad et les professions judiciaires libérales. Ils ont protesté contre la tentative d’assassinat d’un avocat qui transportait à bord de son véhicule ses clients qui venaient d'être relaxés par la justice de Doba.



Le syndicat des magistrats du Tchad et les professions judiciaires libérales imputent ce tir effectué sur un avocat à Adam Nouki Charfadine, gouverneur de la région du Logone Oriental et à des officiers de l’armée. Ils exigent par conséquent des poursuites en justice.