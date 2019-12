Tchad : les avocats d'Ibedou dénoncent une "arrestation purement arbitraire"

La porte-parole du collectif des avocats de Mahamat Nour Ahmed Ibedou, l'avocate Delphine Kemneloum Djiraïbé, a réagi ce soir sur Alwihda Info à l'arrestation du secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH).



"Monsieur Mahamat Nour Ibedou a été convoqué. On ne savait pas pourquoi il était convoqué. A la Police judiciaire on lui a montré une plainte pour diffamation. C'est une plainte de Monsieur Bahar Itno. Il a été entendu régulièrement. Le procès-verbal a été produit, il a signé son procès-verbal et on attendait de partir quand on nous a fait tourner en rond et finalement on nous a dit qu'il va rester et être gardé à vue. Nous on a absolument rien compris puisqu'il s'agissait pour nous de le ramener et rendez-vous avait été pris afin qu'il produise des preuves complémentaires de ce qu'il a dit", a expliqué Maître Delphine Kemneloum Djiraïbé.



Elle a indiqué que l'affaire concerne le communiqué de la CTDDH faisant état de personnes qui ont été tortures à Abéché. "On est arrivé, on nous a sorti une plainte pour diffamation. Il a été entendu. (...) Nous estimons que cette arrestation est purement arbitraire", a affirmé Maître Delphine Kemneloum Djiraïbé.



Ses avocats exigent sa libération immédiate.