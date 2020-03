Tchad : les avocats de Martin Inoua craignent un procès non équitable

Vidéo. Me. Ndilyam Mouadjimtog, avocat du journaliste Martin Inoua Doulguet, explique ce jeudi que le dossier de son client "ne sera pas appelé à l'audience de la première chambre d'aujourd'hui pour la simple raison que le procureur général a refusé une fois de plus que le dossier puisse passer devant cette chambre".



"Ce matin, on a appris qu'on lui a demandé qu'il ne vienne pas à l'audience", précise l'avocat.



Selon Me. Ndilyam Mouadjimtog, "cette insistance du Parquet général à ne pas vouloir que ce dossier passe à la premier chambre nous interpelle, et nous amène à se demander pourquoi l'on ne veut pas (...) Et si avec ces conditions, M. Martin pourra avoir droit à un procès équitable."