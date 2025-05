Tchad : les avocats de Succès Masra dénoncent une arrestation politique et exigent sa libération immédiate

Le collectif des avocats de Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, a tenu un point de presse ce samedi 17 mai 2025, à N’Djamena, pour réagir à l’arrestation de leur client survenue le 16 mai. Les avocats rejettent fermement les accusations portées à son encontre, qu’ils estiment infondées et politiquement motivées.



Selon eux, les qualifications infractionnelles retenues à l’encontre de Dr Masra relèvent d’un détournement de la procédure judiciaire à des fins politiques. Le collectif accuse certains membres du gouvernement d’avoir tenu des propos relevant de la conspiration, dans le but manifeste d’instrumentaliser la justice pour nuire au leader de l’opposition.



Les avocats dénoncent également les conditions de l’arrestation de leur client ainsi que l’intervention publique du procureur de la République, qu’ils jugent contraires aux principes d’un procès équitable garantis par la Constitution et les instruments internationaux des droits humains ratifiés par le Tchad.



Face à cette situation, le collectif appelle à la sérénité, mais aussi à une véritable indépendance et impartialité de la justice tchadienne dans le traitement de cette affaire.



Ils exigent la libération immédiate et sans condition de Dr Succès Masra.