Tchad : les avocats de l'ex-ambassadeur Al-Amine Adoudou qualifient son arrestation d'acharnement

Les avocats ont déclaré devant les journalistes que Al-Amine Adoudou avait été enlevé de son domicile et détenu dans les locaux des Renseignements Généraux le 12 juin 2023, puis remis à la Police Judiciaire le 15 juin 2023 avant d'être déféré au parquet d'instance de N'Djaména.



Le collectif a souligné que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de N'Djaména avait ensuite ouvert une enquête judiciaire.



Ces avocats ont affirmé que le juge d'instruction, après l'avoir inculpé, avait confirmé qu'une comparution libre était prévue. Ils ont exprimé leur surprise lorsque leur client a été recherché et arrêté à nouveau le vendredi 16 juin 2023, suite à un mandat d'amener signé par le même procureur de la République, pour les mêmes faits apparemment, suite à une plainte déposée par le Chef d'État-Major des Armées.



Ils ont ensuite souligné que le Chef d'État-Major des Armées n'a aucune autorité pour agir de cette manière et sur la base des mêmes faits.



Le collectif a également affirmé que cette démarche constituait une violation de l'article 21 du Code de procédure pénale, car il n'est pas possible de saisir deux juridictions simultanément pour les mêmes faits.



Les avocats ont qualifié cela d'acharnement contre leur client. Ils ont en outre souligné que le Tchad, qui se veut un pays de droit, ne devrait pas exceller dans une telle injustice flagrante. Enfin, ils ont regretté de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la justice tchadienne est utilisée à la demande de l'exécutif pour régler des comptes ou réduire au silence ses adversaires.