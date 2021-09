Tchad : les bachelières du lycée privé bilingue d'Abéché primées

Le lycée privé bilingue d'Abéché a organisé ce 21 septembre 2021, dans ses locaux, une cérémonie de remise des attestations d'encouragement aux meilleures filles qui ont décroché le baccalauréat session 2021. La cérémonie a vu la présence d'un nombre important d’invités. Susciter la culture de l'excellence chez les élèves, faciliter les nouveaux bacheliers et remercier le corps enseignant pour le travail abattu, tel est le but recherché par cette cérémonie. La direction du lycée a été honorée par l'obtention d'une mention très bien, par l'élève Inasse Moussa, de la série D.



Le président fondateur dudit lycée, Ibrahim Chekhadine, a souligné que son établissement a réalisé un taux de réussite de 80% cette année. Par ailleurs, il n'a pas manqué de faire une mention spéciale à ses enseignants pour les efforts fournis dans l'encadrement et la formation des élèves. L'inspecteur pédagogique d'Abéché rural, Abdel-Aziz Moukhtar, a invité les lauréats de poursuivre leurs études afin de contribuer au développement du pays qui a besoin de femmes bien formées pour un Tchad meilleur.



Le représentant du délégué provincial à l'Education nationale et à la Promotion civique du Ouaddaï, Adam Mahamat Adam, a demandé à la direction du lycée privé bilingue d'Abéché, de mettre l'accent sur la section française, afin que le concept de bilinguisme soit effectif. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations d'encouragement aux meilleures lauréates.