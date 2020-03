Tchad : les bières étrangères inondent le marché N’Djaménois

Depuis un certain temps, les bières étrangères pullulent le territoire tchadien. L'on ne sait plus, si la guéguerre entre les consommateurs et la brasserie a pris fin.



De nombreuses marques de bières pénètrent le territoire tchadien, notamment importées du Cameroun voisin.



Il vous souviendra que depuis la décision de la brasserie d'augmenter le prix des boissons alcolisées suite à l'augmentation des taxes, une lutte farouche a opposé les grossistes, consommateurs et les producteurs de ce liquide saoulant dans le milieu tchadien.



Cette péripétie a poussé la plupart des consommateurs, qui estiment que ces nouveaux prix ne sont pas à leurs soldes, à faire un revirement vers la consommation des whiskys frelatés dans les sachets ou bières traditionnelles (bilibili, argué, Djala).



"En tout cas, tant que ça saoule c'est bon", lance Paul au quartier Amtoukoui.



Nul besoin de rappeler que d’ores et déjà, certains consommateurs tchadiens de bière se réfugient chaque week-end à Kousseri pour des bières à bon prix. C'est à partir de cette réflexion que la femme transforma le mil en bière dit-on.



Mais si l'on ne réfléchit pas bien, les détaillants qui trouvent déjà meilleur ailleurs risquent d'en abuser. Cette situation pourrait paralyser ce secteur non négligeable dans l'économie tchadienne.