Tchad : les boissons énergisantes, un danger sous-estimé dans notre quotidien

Recherchées pour leur supposée vertu de fournir rapidement un regain d'énergie, les boissons énergisantes connaissent une popularité croissante.



Cependant, il est essentiel de reconnaître que leur consommation n'est pas sans conséquences pour la santé. Ces boissons énergisantes gagnent en popularité, et sont utilisées dans divers contextes, bien au-delà de la simple lutte contre la fatigue due aux activités physiques ou intellectuelles intenses.



Elles sont même parfois associées à l'alcool pour « retrouver de l'énergie ». Malheureusement, leur teneur élevée en caféine et en sucre peut avoir des répercussions négatives sur la santé, et les professionnels de la santé mettent en garde contre les risques liés à une consommation excessive.



Ces boissons sont généralement riches en caféine et en autres stimulants, mais contrairement à l'alcool, leurs effets ne se manifestent pas immédiatement. Une consommation excessive de ces boissons peut entraîner des troubles du sommeil, de l'anxiété, des palpitations cardiaques, de l'hypertension artérielle et d'autres problèmes de santé.



Des cas graves, dont certains ont conduit à des arrêts cardiaques, ont été signalés dans différentes régions du monde, mettant en lumière les risques cardiaques associés à ces boissons. Il est à noter qu'il existe encore peu d'études scientifiques menées sur ce sujet au Tchad. Cependant, des études réalisées en Europe et ailleurs indiquent que les jeunes sont particulièrement attirés par ces boissons énergisantes, ignorant souvent les conséquences pour leur santé.



L'American Heart Association recommande de limiter la consommation de caféine à environ 400 à 600 mg par jour, pour les adultes et à 100 mg pour les adolescents, quelle que soit leur localisation géographique. La forte teneur en sucre et en caféine de ces boissons peut perturber les habitudes de sommeil, ce qui est particulièrement préoccupant pour les adolescents et les jeunes adultes dont les corps sont encore en développement.



Malheureusement, de nombreux jeunes, séduits par les emballages colorés et les saveurs sucrées, consomment ces boissons sans se soucier des conséquences sur leur santé. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui exercent des métiers exigeants sur le plan physique et qui n'ont que peu de temps pour se reposer, comme les travailleurs informels, les vendeurs ambulants, les débardeurs, les chauffeurs et leurs assistants, les maçons, et bien d'autres.



Certains d'entre eux consomment une à deux bouteilles de ces boissons chaque jour, pour retrouver rapidement leur énergie. Hamid Adramane, un travailleur informel, explique : « Je prends une bouteille pour me réveiller tôt et être en forme pour la journée ».



Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est la combinaison de ces boissons énergisantes avec de l'alcool, une pratique dangereuse courante parmi les jeunes, qui peut masquer les effets de l'ivresse et entraîner une consommation excessive. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est impératif que les autorités règlementent l'importation de ces boissons, qui, à petit feu, nuisent à la jeunesse. Le ministère du Développement Industriel et du Commerce est appelé à agir en ce sens.



En fin de compte, les dangers liés à la consommation de boissons énergisantes sont une préoccupation mondiale, transcendant les différences climatiques et géographiques. Il est essentiel de prendre conscience des risques pour la santé, associés à ces boissons, et de chercher des alternatives plus saines pour préserver un bien-être global.