Tchad : les bouchers formés pour réduire les risques sanitaires de la viande

Un atelier de formation des acteurs des chaines de valeur viande et lait sur la qualité, les normes et la maitrise des risques microbiologiques et physicochimiques inhérents à la production et à la transformation a lieu depuis mercredi 17 avril au Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA).



La rencontre a pour but de renforcer les capacités opérationnelles des bouchers en vue de réduire les risques microbiologiques et physicochimiques de la viande. Elle vise également à sensibiliser les bouchers sur les normes de la réglementation en matière de sécurité des aliments et la maitrise des risques.



"Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la viande, c'est un domaine extrêmement sensible. C'est le premier concerné comme secteur de denrées alimentaires à manipuler avec toutes les précautions et dans toutes les normes requises", a déclaré Mahamat Ahmat Abderhamane, directeur général adjoint du CECOQDA.



L'atelier qui prend fin ce samedi 20 avril permettra aux bouchers d'acquérir des nouvelles connaissances et de s'enquérir des règles appropriées afin de maitriser tous les risques. La formation comprend des ateliers théoriques, pratiques et des descentes sur le terrain.