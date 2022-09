Tchad : les braconniers libyens appréhendés au Nord seront confiés à la justice

« Nous sommes instruits par le président du Conseil militaire de transition de recruter, former, équiper en armes et munitions à titre exceptionnel, les jeunes qui ont contribué à l’arrestation de ces braconniers », a révélé Mahamat Ahmat Lazina. Pour lui, la maîtrise de ce phénomène s'appuie sur la coopération avec la population locale par la dénonciation de tout acte tendant à la destruction de la biodiversité tchadienne.



Les braconniers appréhendés ainsi que leurs véhicules et armes seront mis à la disposition de la justice. “Leurs droits seront jalousement respectés”, assure-t-il.



Mahamat Ahmat Lazina souligne que le gouvernement compte désormais travailler en étroite collaboration avec les autorités libyennes tout au long de la frontière, afin d’éradiquer ce phénomène et faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent plus.