Tchad : les cadres et volontaires de la Croix Rouge formés en collecte des données

Ce sont 43 cadres et volontaires de la Croix Rouge du Tchad et du Mali qui bénéficient de la formation sur la collecte et la digitalisation des données avec le logiciel Kobo. La formation, selon le président de la Croix Rouge du Tchad, Khalla Ahmat Senoussi, "répond à un double impératif". Il s'agit de "renforcer les compétences" des collecteurs de données et "favoriser le suivi et l'analyse en temps réel de ces données grâce à la collecte mobile".



Il faut préciser que la formation qui durera une semaine est est cofinancée par la Croix-Rouge belge et la Croix-Rouge luxembourgeoise.