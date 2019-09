Tchad : les campagnes de sensibilisation sur la cohabitation pacifique se multiplient

L'Action des Jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (ACAJPDET) a organisé ce samedi 31 août à N'Djamena, une campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique au Tchad. L'évènement a eu lieu au quartier Ridina, dans la commune du 5ème arrondissement.



La campagne entre dans le cadre de la sensibilisation des jeunes afin de cultiver la paix, l'amour et la tolérance intercommunautaire au Tchad. Elle s'est déroulée en présence de la maire de la commune du 5ème arrondissement, Mme. Fatimé Ahmat Mahamat, des responsables de la commune et des citoyens.



Le président national de l'ACAJPDET, Mahamat El Mahadi Abdramane a souligné que "les douloureux événements survenus dans les provinces du Ouaddaï, du Sila, de la Tandjilé, du Mayo Kebbi Ouest, et au Nord du Tchad, due aux confits intercommunautaires et ayant causés des pertes en vie humaine, sont déplorables". Il a adressé ses vives condoléances aux parents des victimes.



Mahamat El Mahadi Abdramane a exhorté les belligérants à "enterrer définitivement la hache de guerre et se tourner résolument vers le progrès socio-économique de leur pays".



L'ACAJPDET salue la "volonté du chef de l'État, Idriss Déby, pour l'instauration de l'état d'urgence dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Tibesti pour une durée de trois mois. C'est une mesure conservatoire qui pourra ramener la paix et la stabilité dans ces circonscriptions et dans le Tchad tout entier".



"La jeunesse tchadienne est l'une des priorités du chef de l'État. Notre pays va vivre dans la prochaine jours, un événement inédit de son histoire. Lors de la cérémonie de présentation des 133 médecins formés à Cuba, Idriss Déby Itno a fait des révélations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des jeunes tchadiens, en intégrant 500 médecins en 2019 et 20.000 dans tous les domaines sociaux professionnels au début de l'année 2020. Par conséquent, nous interpellons tous les tchadiens à cultiver la paix, l'amour et le pardon pour le développement de notre pays", a dit Mahamat El Mahadi Abdramane.



Le maire de la commune du 5ème arrondissement, Mme Fatimé Ahmat Mahamat a indiqué que "la jeunesse tchadienne demeure convaincu que le rêve du chef de l'État de faire du Tchad un havre de paix et de la sécurité où il fait bon vivre est aujourd'hui une réalité".



Elle s'est félicité du militantisme de l'association pour la paix et la cohabitation pacifique en faveur des jeunes".