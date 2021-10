Tchad : les candidates de Top Model 2021 en immersion au musée de Gaouï

Les candidates de la 9ème édition de Top Model Tchad ont visité le 20 octobre 2021, le musée de Gaouï pour connaitre leurs origines et l'histoire des Sao à travers les objets qui datent d’avant Jésus-Christ. Le staff du concours et les candidates ont fait un don aux élèves, en présence du représentant de sultan, Yarima Youssouf Abdallah. Le don comporte des kits alimentaires, des fournitures scolaires et des friandises.



« Les jeunes doivent connaître leur histoire. C’est sur cette base que nous avons conduit ces jeunes ici à Gaouï, un site qui date de plus de 100 ans. Elles sont là, elles vont découvrir Gaouï et l'histoire, le passé du Tchad », affirme Mbeleg Abdelaziz, président du comité d’organisation de Top Model. « Nous formons les jeunes afin qu’ils prennent en main l'avenir du Tchad de demain. La jeunesse c'est l'avenir du Tchad, on lui apprend à bien se comporter dans la vie, interpréter les choses et faire avancer le Tchad », souligne avec enthousiasme Mbeleg Abdelaziz.



Les candidates se disent ravies de découvrir le passé du Tchad, les vestiges de la civilisation SAO et les objets de fabrication artisanale. L’on compte 12 candidates pour la 9ème édition de Top Model Tchad 2021