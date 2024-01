Tchad : les candidates se préparent pour Miss Dary

Dans la grande salle du Palais des Arts et de la Culture, les participantes venues de différentes provinces du Tchad se préparent activement pour la compétition Miss Dary, prévue pour le 15 janvier 2024.



Ces jeunes femmes, sélectionnées après un casting, suivent attentivement les conseils en matière de posture, de gestes et de démarche, en vue de la compétition Miss Dary qui approche.



Interrogée sur les préparatifs en cours, Pulchérie Koibla, mannequin international et fondatrice d'Impact Models Agency, s'est exprimée avec confiance. Elle a souligné l'enthousiasme des jeunes filles et a précisé que leur sélection a été faite suite à un casting rigoureux.



L'événement Miss Dary comportera trois passages importants le jour de la cérémonie : la présentation des candidates, un défilé en tenue traditionnelle et un autre en tenue moderne. La cérémonie de Miss Dary aura lieu le vendredi 19 janvier 2024.