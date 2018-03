Tchad : les “carences gestionnaires de l’Etat” pointées du doigt

La Dynamique Citoyenne pour la Protection des Droits du Consommateur (DCPDC) a célébré, ce jeudi 15 mars 2018, à la Maison des Medias du Tchad, la journée mondiale des Droits des Consommateurs, placée sous le thème « Le citoyen consommateur face à la problématique de la perte du pouvoir d’achat ».



À travers cette journée commémorative, la Dynamique Citoyenne pour la Protection des Droits du Consommateur (DCPDC) a passé au peigne fin les facteurs susceptibles d’expliquer la problématique de la perte de pouvoir d’achat des tchadiens.



Selon elle, cela s’explique d’une part par l’absence et la mauvaise répartition des richesses nationales ayant conduit la majorité des tchadiens dans une situation d’inégalité sociale et d’autre part, le marasme et la morosité économique à l’origine d’une perte significative du pouvoir d’achat de détenteurs des revenus disponibles, que ce soit dans le secteur public ou privé.



La Dynamique Citoyenne pour la Protection des Droits du Consommateur (DCPDC) exhorte les pouvoirs publics à trouver des solutions satisfaisantes à l’ensemble de la population tchadienne qui supporte cette crise dont la genèse incombe totalement aux carences gestionnaires de l’État. Elle se propose de fournir une feuille de route pouvant guider ses dirigeants à sortir de l’impasse.



Le président de la Dynamique Citoyenne pour la Protection des Droits du Consommateur (DCPDC), Mahamat Moussa Mahadi indique que le consommateur tchadien qui décidément, a de la peine à tirer son épingle du jeu et qui est souvent en but à des difficultés structurelles, doit s’échiner pour mettre en adéquation ses maigres ressources et ses besoins sans cesse croissants.



« Les deniers publics ont littéralement pris la direction des poches des individus véreux et peu soucieux du bien-être de la population. Durant l’embellie de la manne pétrolière, les pouvoirs publics ont engrangé des gains faramineux. Comme conséquence, l’inflation a bondi, la cherté de vie s’est durablement installée, la population s’est précarisée alors même qu’une poignée d’individus vivent dans un luxe insolent », explique-t-il.



Par ailleurs, le président de la Dynamique Citoyenne pour la Protection des Droits du Consommateur (DCPDC), Mahamat Moussa Mahadi exhorte le gouvernement à traquer les voleurs de la République, les jugeant eux seuls responsables de la déliquescence de l’économie nationale.



La Dynamique Citoyenne pour la Protection des Droits du Consommateur (DCPDC) réitère son engagement à œuvrer sans relâche aux côtés du peuple et exprime sa solidarité inébranlable à tous les tchadiens qui n’ont pas un pouvoir d’achat stable, et qui malheureusement ont de la peine à manger à leur faim.