Tchad : les chaînes de valeur agricoles restent sous-développées

L’analyse des contraintes et opportunités pour le développement du sous-secteur agricole confirme que l'agriculture est un secteur clé de l'économie tchadienne avec près de 88% des ménages vivant de l'agriculture de subsistance. Cependant les chaînes de valeur agricoles restent sous-développées malgré des avantages comparatifs notamment dans le sésame et la gomme arabique.



L’étude souligne aussi l’importance d’améliorer la résilience au changement climatique grâce à des investissements ciblés et l'adoption de pratiques et infrastructures agricoles climato-intelligentes. Les organisations de producteurs sont des partenaires essentiels dont il faut développer les capacités afin de saisir les opportunités offertes par les chaînes de valeur porteuses du pays, indique la Banque mondiale.



Il existe un potentiel d'amélioration de la productivité et de la qualité de l'agriculture qui créerait des emplois, s'il est associé à une infrastructure réglementaire et matérielle de soutien. Au Tchad, les cultures de rente destinées à l'exportation sont principalement la gomme arabique, les graines de sésame et le coton.



La gomme arabique et les graines de sésame ont un avantage comparatif avéré élevé, mais ne détiennent qu'une faible part de leurs marchés mondiaux respectifs. En termes de volumes d'exportation, elles sont suivies par le tabac, l'arachide et la canne à sucre, dont les chaînes de valeur ne sont toutefois pas analysées plus en profondeur dans ce rapport. Les cultures vivrières comprennent le riz, le maïs, le millet et le sorgho pour les cultures céréalières. Le blé et les haricots sont également des cultures vivrières importantes pour la sécurité alimentaire.