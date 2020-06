Tchad : les chefs de canton Anakaza et Naorma suspendus pour "manquement grave"

L'arrêté n° 192 du 16 juin 2020 du ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismaël Chaibo, porte suspension de leurs fonctions des chefs des cantons Anakaza et Naorma pour manquement grave.



Messieurs Abakar Abdraman Mahamat et Mehedi Issa Djidi, respectivement chef di canton Anakaza et chef du canton Naorma, sont suspendus de leurs fonctions pour manquement grave.



Détails à suivre.