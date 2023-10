Tchad : les chefs de quartier de Bébédjia s’impliquent sur les perspectives électorales

L'ONG ESEDD a organisé une réunion avec les chefs de quartier de la commune de Bébédjia le 10 octobre 2023.



Cette réunion, mise en place par l'ONG ESSED (Éducation Santé Environnement pour le Développement Durable), en collaboration avec la CONOREC et avec le soutien financier du PNUD, avait pour objectif de recueillir les doléances des chefs coutumiers concernant la récente révision du fichier électoral et ses implications pour l'avenir.



En ouvrant les débats, le Maire adjoint de la ville de Bébédjia, Ko rgoto Djekila Topodje, a salué l'initiative de l'ONG ESEDD, laquelle s'aligne parfaitement avec la politique du conseil communal. Il a également encouragé les chefs de quartier à capitaliser les acquis et à les rendre accessibles pour une meilleure compréhension de l'ensemble de la communauté.



Pour garantir une compréhension générale, le chef de mission, Kembetiade Remadji, qui est également consultant pour l'ONG ESEDD, a précisé le cadre de la réunion aux participants. Il a expliqué que l'objectif était de recueillir les doléances de divers groupes tout en sensibilisant et en orientant sur le processus de retrait de la carte électorale dans les prochains jours, dans le contexte de la dernière révision du fichier électoral.



Au cours des discussions, les chefs des 25 quartiers de la commune de Bébédjia ont soulevé plusieurs doléances, notamment le manque de collaboration avec les agents chargés de l'enrôlement, l'insuffisance des équipements entraînant des retards dans le travail, et le manque d'informations opportunes pour mobiliser la population.



Au fil des échanges, certains chefs de quartier ont posé des questions aux organisateurs pour obtenir des éclaircissements. Dans l'ensemble, tous ont conclu que la révision du fichier électoral se déroule de manière satisfaisante dans le département de la Nya, malgré quelques anomalies qui n'entravent pas le processus de révision du fichier électoral dans la Nya.