Tchad : les chefs des communautés Sara-Kaba et Gor calment les esprits suite à un climat de tension

Afin de calmer les esprits sur l’implication soupçonnée du chef de canton de Moussafoyo, Tiganalbaye Naré, dans l’assassinat du chef de village de Dopélé, les chefs des communautés Sara-Kaba et Gor, ont animé conjointement un point de presse.



En effet, les chefs des communautés Sara-Kaba, Ngassouma Harou, et Gor, Banaye Ramba Sayé, ont animé conjointement un point de presse ce 21 février 2024 au siège de la Caisse de Solidarité et d’Entraide des Sara-Kaba au quartier Bégou, dans le 5ème arrondissement de la ville de Sarh.



Il a été question d’éclairer la lanterne du public, et de lever l’équivoque sur les accusions qui font état de l’implication du chef de canton de Moussafoyo, Tiganalbaye Naré dans l’assassinat du chef de village de Dopélé, en janvier dernier, et qui crée un climat de méfiance entre les deux communautés.



Rappelant le contexte dans lequel ce douloureux évènement s’est produit, les deux chefs de communauté ont déclaré que suite aux échanges qu’ils ont eus entres communautés, les conclusions révèlent que le chef de canton Tiganalbaye Naré n’est pas impliqué dans l’assassinat du chef de village.



Ngassouma Harou souligne qu’informée de l’affaire, une délégation s’est rendue à Moussafoyo pour écouter les différentes parties. Il en ressort que l’assassinat du chef de village de Dopélé est un règlement de compte. C’est ainsi qu’à l’issue des échanges, les cœurs se sont réconciliés.



« Les jeunes, auteurs du communiqué demandant la suspension des activités des chefs des villages de Moussafoyo, doivent écrire une lettre d’excuse au sous-préfet et au chef de canton de Moussafoyo. Les jeunes de Moussafoyo doivent travailler en collaboration avec les autorités pour la paix et le développement du canton. Que ceux qui ont la prétention de diviser le canton cessent avec ces manouvres divisionnistes. Et qu’ils laissent les deux communautés vivrent paix », a précisé Ngassouma Harou.



Le chef de la communauté Gor, Banaye Ramba Sayé, invite les jeunes à s’excuser auprès de leurs autorités locales afin qu’ils puissent travailler pour le développement de Moussafoyo. Il met aussi en garde les esprits malveillants d’arrêter d’inciter à la haine.