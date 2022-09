Tchad : les chefs traditionnels exigent une immunité face aux humiliations récurrentes

"Nous n'avons pas méprisé les chefs traditionnels. Nous avons bien mentionné : valoriser les chefs traditionnels en leur octroyant les moyens de travail et de prestige", souligne Limane Mahamat. Cependant, la question de l'immunité est sensible et sera abordée dans la thématique des droits et libertés : "On peut être chef mais on ne peut pas exercer comme on le veut".



M. Maxime répond au rapporteur général en clarifiant que l'immunité demandée par les chefs traditionnels ne vise pas à commettre des abus dans l'impunité. Cette demande intervient à la suite d'humiliations répétées subies par des chefs traditionnels en province, notamment lors des conflits. Par exemple : le cas des chefs traditionnels qui. ont été arrêtés et agenouillés par des commandants de brigade. Des pratiques qui dilue l'autorité des chefs traditionnels.



"L'immunité que nous demandons ne veut pas dire aller en guerre contre quelqu'un. Humilier ces chefs de canton en face, quand même, soyons sérieux. À ce niveau, on demande qu'on nous accorde cette immunité. Les députés ont des immunités. Est-ce qu'ils ont tué ?", dit-il.