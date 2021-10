Tchad : les chercheurs consultés en vue du dialogue national inclusif

L'objectif de l'atelier est d'informer, de situer les acteurs clés et les parties prenantes sur l'initiative de la réconciliation nationale et de créer les conditions de leur pleine participation à l'action.



La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Lydie Beassemda, a précisé que des recommandations ont été faites par les chercheurs du Tchad. Selon elle, l'atelier qui vise à identifier les facteurs de vulnérabilité, fournira une base d'analyse qui favorise la réussite progressive du processus de dialogue et de réconciliation.



"Nous prenons en compte toutes les recommandations des enseignants chercheurs", a assuré Acheikh Ibni Oumar, ministre de la Réconciliation nationale et du Dialogue. Il a souligné que des résultats palpables sont attendus de ces travaux pour que le dialogue se tienne dans la transparence et la tranquillité.



Le ministre Acheikh Ibni Oumar invite tous les tchadiens à apporter leurs suggestions pour que le dialogue apporte des solutions efficaces. Il précise que sa porte est grandement ouverte pour recueillir des propositions.



"Des propositions concrètes sont attendues des participants afin de garantir l'inclusivité du processus en cours", a-t-il dit.