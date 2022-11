Tchad : "les chiffres sont particulièrement édifiants" (Comité contre la torture des Nations Unies)

« Les chiffres sont particulièrement édifiants : entre 50 et 150 personnes auraient été tuées ; entre 150 et 184 personnes seraient disparues ; environ 1369 personnes auraient fait l’objet d’une arrestation ; entre 600 à 1100 auraient été déportées à la prison de haute sécurité de Koro Toro », a affirmé Pr. Sébastien Touzé.



« Ce sont des chiffres qui nous ont été communiqués dont certains ont été reconnus par le Tchad. Pourquoi une telle répression avec de tels moyens ? Pourquoi autant de violence pour réprimer des manifestations qui ont été annoncées comme pacifiques ? Nous souhaiterons avoir tous les détails sur les faits, peut être la liste des personnes victimes (…) », a ajouté Pr. Sébastien Touzé.



L'ambassadeur Ahmad Makaïla, représentant permanent du Tchad à Genève et chef de délégation, a réagi : "il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Selon que vous allez surfer sur le net, vous trouverez un certain nombre de chiffres qui sont contradictoires et. exagérés".



Une délégation tchadienne composée d'experts, en provenance de N'Djamena, est attendue ce mercredi à Genève, avec les éléments de réponse.