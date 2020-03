Tchad : les citoyens appelés à respecter les règles d'hygiène

Dans un point de presse fait ce vendredi à Pala, le coordonnateur de la Ligue tchadienne des droits de l'Homme (LTDH) du Mayo Kebbi géographique se dit préoccupé par la situation de l'avancée terrible du Coronavirus qui prévaut actuellement au Cameroun et dans beaucoup de pays africains.



La LTDH dit constater que les mesures prises par le ministère de la Santé publique ne sont pas suives à la lettre par les autorités sur place, tandis que la population locale n'est pas informée amplement sur le COVID19.



Face à cela, Outman Abakar Zaïd appelle chaque citoyen à appliquer les règles d'hygiène afin d'éviter l'infiltration de cette maladie mortelle.



Le coronavirus qui est d'origine animale selon le coordonnateur de la LTDH, provoque des maladies bénignes chez l'homme comme un rhume et des pathologies plus graves. Pour lui, le COVID19 se propage par des éternuements, des toux et des contacts des mains non lavées.



La coordination régionale de la LTDH du Mayo Kebbi géographique invite les autorités administratives, civiles et militaires à veiller au strict respect des mesures prises par le ministère de la Santé publique afin d'éviter l'entrée de ce virus dans la province, conclut Outman Abakar Zaïd.