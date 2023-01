Tchad : les comités de gestion des points d'eau s'organisent dans la Nya

Lors de cet atelier, le bureau du comité directeur a été installé. Il est composé de sept membres et est présidé par Djedouboum Célestin pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois.



C'est l'occasion pour les participants d'adresser une motion de recommandation au gouvernement tchadien, aux ONG et aux autorités à divers niveaux afin de solliciter leurs soutiens et implications pour la réussite de leur association.



Le secrétaire général du département de la Nya, Sougui Daoussa Dicko, a saisi l'opportunité pour solliciter le concours des partenaires afin d'accompagner cette jeune association pour la pérennisation de ses projets.



Le directeur exécutif de l'association, Ngaradoum Djimasbeye, a déploré l'absence de motivation de la population bénéficiaire, caractérisée par la présence de 48 comités sur plus d'une cinquantaine.



Les chefs de village présents ont promis d'apporter tout leur soutien pour le succès de l'association et de son comité directeur.