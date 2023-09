Tchad : les commerçants appellent à une action conjointe contre la vie chère

Le secrétaire général de CONITE, Mahamat Nour Abakar, a tenu une conférence de presse le 26 septembre 2023 pour aborder la question brûlante de la hausse des prix et de la cherté de la vie au Tchad.



Lors de cet événement, il a exprimé des excuses sincères, au nom des commerçants tchadiens, et a appelé à une action collective pour faire face à cette problématique.



Sous le thème, « Cherté de la vie : les commerçants tchadiens présentent leurs excuses à la population tchadienne », Mahamat Nour Abakar a rappelé la gravité de la situation actuelle.



« Nous reconnaissons que la vie est devenue plus chère, et nous sommes conscients de notre promesse de travailler à réduire le coût du panier de la ménagère de 50%, pendant la période de transition tchadienne, dans l'intérêt des consommateurs tchadiens », a-t-il souligné.



Cependant, il a expliqué que de nombreux facteurs extérieurs ont entravé la réalisation de cette promesse. L'interminable conflit entre la Russie et l’Ukraine a eu des répercussions sur les approvisionnements en produits alimentaires et non alimentaires, à l'échelle internationale.



De plus, certains pays asiatiques producteurs de denrées alimentaires essentielles, telles que le riz et l'huile, ont interdit l'exportation de leurs produits. En outre, la récente augmentation soudaine du prix du carburant notamment au Cameroun et au Tchad, deux pays voisins, a eu un impact direct sur les coûts de transport terrestre.



Les tracasseries routières, les pratiques de surfacturation inexplicables, et d'autres problèmes logistiques, ont également contribué à la complexité de la situation. De plus, le Tchad a connu une affluence sans précédent de réfugiés et de déplacés venant des pays voisins, tels que le Soudan, la République centrafricaine, le Cameroun, le Niger et le Nigeria, en raison des conflits dans la région.



Cette situation a rapidement épuisé les maigres réserves que les commerçants avaient réussi à constituer. Malgré ces défis, Mahamat Nour Abakar a exprimé l'espoir de rétablir le dialogue avec les autorités tchadiennes, afin de trouver rapidement des solutions efficaces pour lutter contre la cherté de la vie.



En outre, il a appelé l'attention du ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics, ainsi que de la direction générale de la Douane du Tchad, sur la nécessité de ne pas compromettre les accords et compromis déjà conclus en cette période difficile.



Trop de pression sur les commerçants, pour augmenter les recettes douanières, pourrait non seulement favoriser la résurgence de la fraude, mais également entraîner une augmentation inquiétante des prix déjà élevés des denrées alimentaires.