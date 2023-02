Tchad : les commerçants mis en garde sur la vente des pagnes de la SENAFET

Amina Kodjiana a indiqué que le comité provincial de N'Djamena se mobilise activement pour préparer cette commémoration et que les différentes commissions ont déjà commencé les activités.



L'objectif est d'attirer l'attention de la population de N'Djamena sur le prix de vente des pagnes, fixé à 5000 Fcfa. Ces pagnes ont été subventionnés par le général d'armée Mahamat Idriss Déby, président de la transition, pour encourager les femmes à en acheter et célébrer la Journée Internationale de la femme avec les femmes du monde, a rappelé la patronne de la ville.



Les points de vente sont déjà installés sur les marchés et les ronds-points de la ville. La déléguée générale du gouvernement met en garde toute personne qui vendrait le pagne au-delà de 5000 Fcfa.



Enfin, elle a exhorté toutes les femmes et filles de N'Djamena à s'engager dans la promotion de la paix à travers cette semaine d'échange d'idées, de dialogue et de réflexion sur le thème de la semaine, qui est "Femme, paix, sécurité, justice et réconciliation pour un Tchad égalitaire".