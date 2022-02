Tchad : les commerçants sinistrés de "Tâcha Faya" demandent l'aide de l'État

Il ne reste plus grand chose du marché "Tâcha Faya" au quartier Klemat, dans le 2ème arrondissement de N'Djamena. Un incendie d'origine inconnue a ravagé les lieux dans la nuit du 25 février, vers 23 heures.



Adam Hamid, délégué du marché, indique qu'une somme de plus de 400 millions de Fcfa en espèces et toutes les marchandises ont été consumées par les flammes. Trois véhicules dont deux camions ont été calcinés, a constaté Alwihda Info.



Le chauffeur d'un des camions est décédé en faisant un saut périlleux alors qu'il tentait de sauver des marchandises. Une autre personne est grièvement blessée.



Les commerçants sinistrés demandent l'aide des autorités.