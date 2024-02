Tchad : les communautés de deux villages se réconcilient après un conflit de 7 ans dans le Salamat

Survenu le 17 octobre 2017, ce conflit qui oppose les habitants de Darasna et Al-Mindar, deux villages voisins, est occasionné par un malentendu relatif au foncier. Plusieurs personnes ont été victimes, dont des agents des forces de défense et de sécurité. Certains individus croupissent encore dans la prison.



Des initiatives ont été entreprises par les sages de deux villages pour tenter de solutionner le problème en enterrant définitivement la hache de guerre. Ce qui a contribué positivement à solutionner l’événement dramatique qui a régressé le progrès de la zone. Le sous-préfet d’Aboudeïa rurale, Oudah Adanao Issaï a lors de son mot de bienvenue, déclaré être très satisfait de cette initiative.



Les chefs traditionnels du département d’Aboudeïa venus pour la circonstance, ont tous appelé les citoyens à la culture de la paix et au vivre ensemble. Le procès-verbal de réconciliation est signé en présence de toute la population venue pour témoigner l’événement.



Officiant la cérémonie, le préfet du département d’Aboudeïa, Ahmat Adoum Seïd rappelle que : « depuis la nuit des temps, nos parents règlent tout leur différend par le dialogue ». Son souhait le plus ardent, est que cette réconciliation soit honnête, sincère, durable et définitive.