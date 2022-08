Tchad : les concours de formation donnant accès à la fonction publique seront limités aux besoins

Pour compter de l'exercice budgétaire 2023, tout concours pour une formation diplômante donnant accès à la fonction publique ne peut se faire qu'à partir des besoins exprimés et planifiés des administrations publiques et budgétisés dans la loi de finances.



Le président de la transition attire également l'attention des membres du gouvernement de transition sur le respect scrupuleux des règles et principes de compétence, d'équité et de transparence dans les recrutements et les nominations, en vue de promouvoir l'excellence, l'efficacité et la promotion du genre et la solidarité intergénérationnelle, gage d'un lendemain meilleur.