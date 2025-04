Tchad : les conseillers communaux de Moundou délibèrent sur la session budgétaire 2025

Le coût global annuel du fonctionnement de la mairie de Moundou, adopté lors de la session du 17 avril 2025, s'élève à plus de quatre milliards de francs CFA.



Après avoir pris connaissance des documents préparés par le service interne des finances, ainsi que les contributions des personnes-ressources et les révisions effectuées par le cabinet MAGIC, les conseillers communaux ont eu des débats riches et fructueux. Les échanges qui ont duré plusieurs jours, ont permis d'approfondir les enjeux budgétaires, et de définir les priorités pour l'année à venir.



Le budget annuel approuvé par le conseil communal a été réparti en deux sections. Une somme de 2 798 168 340 CFA, soit 65%, est destinée à la section de fonctionnement, tandis qu'un montant de 1 521 650 000 CFA, soit 35% sera alloué au secteur d’investissement.



De plus, le conseil communal a donné mandat au maire de la commune de Moundou, Djekaoussem Bondo Elon, pour engager les dépenses de fonctionnement et d’investissement dans la limite des crédits ouverts au budget primitif. Il est également habilité à signer tous les actes nécessaires à cette fin.



Les conseillers communaux ont donné également mandat au maire, pour mettre en place un mécanisme de contrôle et de gestion visant à améliorer les circuits des recettes. Une politique efficace de gestion du personnel sera mise en œuvre. Dans ce cadre, il est prévu le recrutement de trois fleuristes afin de contribuer à l'embellissement de la ville.



Par ailleurs, cinq personnels techniques contractuels seront engagés pour renforcer les services de fiscalité et des ressources humaines. Cinq agents d’hygiène et d’assainissement seront également recrutés sous contrat pour améliorer les services.



Il est aussi prévu des études de faisabilité visant à créer trois arrondissements supplémentaires. Ces projets visent à améliorer la gestion et le service aux citoyens. La direction technique de la voirie, et celle de l'urbanisme seront fusionnées, ce qui devrait permettre une coordination plus efficace entre ces deux services essentiels.



Enfin, le conseil communal prévoit dans ce budget, le renouvellement graduel des moyens roulants, conformément à la méthode d’amortissement légalement appliquée, garantissant ainsi une utilisation optimale des ressources de la mairie de Moundou.