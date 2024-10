Tchad : les conseillers nationaux approuvent la création de la SNRC

À la séance plénière de ce 18 octobre 2024, les conseillers nationaux ont examiné et adopté le projet de loi portant création d’une Société nationale de Recouvrement des Créances bancaires (SNRC).



Porté par le Ministère de Finances, du Budget, de l’Economie et du Plan, ce projet de loi a été approuvé par 153 voix sur 162 votants.



Les travaux ont été dirigés par la 2e vice-présidente, Mbainaye Eugenie, en présence du Ministre d’Etat, Ministre de Finances, du Budget, de l’Economie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, du Secrétaire général adjoint du Gouvernement, Saleh Bourma Ali et du Secrétaire d’Etat aux Finances et au Budget, Ali Djadda Kampard.