Tchad : les conseillers nationaux s'imprègnent des fondamentaux de la ZLECAF

Deux jours durant, les conseillers nationaux et le personnel administratif ont pris connaissance des fondamentaux de l’accord de libre-échange continentale (ZLECAF) « Nous avons au cours de ces travaux appris et partagés avec les experts membres du comité national des négociations leurs expériences et préoccupations quant à la mise en place de la ZLECAF et les bénéfices que notre pays pourrait tirer suivant l’évolution des négociations. Nous avons relevé le rôle important que le CNT pourrait jouer dans le processus de négociations en cours », a résumé Khadidja Attimer.



Pour elle, l’objectif de l’atelier est atteint et les résultats attendus sont à la hauteur des attentes des participants.



Les conseillers nationaux ont formulé des recommandations au gouvernement et au conseil national de transition pour que chaque acteur puisse participer dans le processus de la mise en œuvre effective de la ZLECAF .



Au gouvernement d’accélérer le processus d’adoption de la stratégie nationale de la mise en œuvre de la ZLECAF ; faire certifier les produits locaux au standard international par l’appui de l'agence tchadienne de normalisation (ATANOR) pour conquérir le marché central ; sensibiliser les acteurs du secteur privé à s’intéresser à la ZLECAF pour les opportunités d’affaires ; renforcer les capacités des acteurs publics et privés par des formations pointues sur la ZLECAF ; opérationnaliser la nouvelle configuration du comité national de négociation sur la ZLECAF sous tutelle du premier ministre chef du gouvernement et mettre à la disposition du comité national de négociation des moyens conséquents en vue de la mise en œuvre effective de la ZLECAF.



Au conseil national de transition de s’approprier les mécanismes de l’accord de libre-échange continentale pour jouer son rôle de contrôleur de l’action gouvernementale, de législateur et de designer un point focal du conseil national de transition pour accompagner le comité national de négociation pour parachever le processus.