Tchad : les consignes des autorités sanitaires face à l'épidémie du Coronavirus

Le ministère de la Santé publique a invité lundi la population tchadienne à la sérénité mais aussi à une vigilance plus accrue et à l'adoption de comportements favorisants la prévention, face à la propagation de l'épidémie du Coronavirus en Chine et dans le monde.



Les tchadiens sont invités à se laver les mains à l'eau propre et au savon ou avec des gels hydro-alcooliques ; se protéger, si possible, la bouche et le nez avec une bavette si on souffre de rhume ; et se couvrir la bouche et le nez avec du mouchoir ou avec le creux du coude quand on tousse ou éternue.



Il est également préconisé d'éviter tout contact direct avec des personnes présentant des signes suspects de grippe ou de difficultés respiratoires.



En matière alimentaire, il est conseillé de bien cuire les viandes, poissons, crabes, crevettes, escargots de mer et autres fruits de mer avant de les consommer.



Des dispositions ont été prise par le ministère de la Santé publique à l'aéroport internationale de N'Djamena pour surveiller les voyageurs provenant des zones touchées.



Les personnes ayant séjourné récemment eh Chine sont invitées à contacter les services techniques du ministère de la Santé publique au numéro suivant : +235 92058791.