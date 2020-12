Tchad : les critères obligatoires pour devenir vice-Président de la République

La révision de la Constitution du 4 mai 2018 va consacrer le poste de vice-Président de la République. Selon le rapport final de la commission spéciale consulté par Alwihda Info, il est prévu que le vice-Président est nommé par le président de la République.



Il supplée et représente le Président de la République, et exerce les pouvoirs et prérogatives déléguées par le Président de la République.



Le vice-Président doit jouir de ses droits civiques et politiques. Il doit être âgé de 40 ans au moins et exclusivement de nationalité tchadienne. Il doit être de père et mère tchadiens d'origine.



Avant son entrée en fonction, le vice-Président de la République choisi par le Président de la République prête serment devant la Cour suprême, réunie en audience solennelle et en présence du Président de la République.



La formule du serment est la suivante : "Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la Constitution et de remplir consciencieusement le pouvoir de ma charge, dans le respect des obligations et avec loyauté à l'égard du Président de la République".



Parmi ses pouvoirs, le vice-Président assure provisoirement l'intérim, avec le Président du Sénat, en cas de vacance de pouvoir, selon le futur article 82 de la Constitution.