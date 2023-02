Tchad : les délégués provinciaux appelés à fournir la liste des agents civils de l'État

La Commission de Contrôle Biométrique des Fonctionnaires et Contractuels de l'Etat a publié une note circulaire le 27 février 2023, demandant à tous les délégués provinciaux de préparer et de soumettre une liste nominative de tous les agents civils de l'Etat en poste dans leur province respective dans un délai de 72 heures à compter de la date de signature de la note.



Chaque agent doit être rattaché à un poste et ne doit pas figurer sur la liste s'il est en situation irrégulière, telle que l'abandon de poste ou l'absence non justifiée.



Les permissionnaires, c'est-à-dire les agents civils de l'Etat bénéficiaires d'autorisations d'absence pour convenances personnelles, sont invités à regagner immédiatement leur poste de travail pour un contrôle physique et biométrique. Les délégués doivent également délivrer à chaque agent civil de l'Etat effectivement en poste un certificat de présence effective dûment signé et daté de moins de trois mois.



En outre, ils doivent recenser tous les patrimoines scolaires et hospitaliers de l'Etat en précisant leurs dénominations, lieux et coordonnées GPS.



La Commission a rappelé qu'aucun agent civil de l'Etat absent de son poste pour un motif non justifié ne sera recensé et que les délégués sont tenus à la rigueur absolue dans la délivrance des certificats.



Cette opération de contrôle biométrique vise à assurer la régularité et la transparence des effectifs de l'Etat et à éliminer les fraudes et les doublons dans le système de paie des fonctionnaires et des contractuels de l'Etat.