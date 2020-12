Tchad : les dépôts pétroliers et gaziers de Djarmaya bientôt opérationnels

Les travaux de construction des dépôts pétroliers de Djarmaya sont réalisés à 95%. Le ministre du Pétrole et des Mines, Oumar Torbo Djarma, a visité samedi les lieux, situés à proximité de l'unité de production de la raffinerie de Ndjamena (SRN).



Les installations permettront d'assurer une autonomie de réserves en produits pétroliers et de disposer des capacités de stockage stratégiques pour approvisionner la ville de N'Djamena.



La capacité totale est de 36 000 mètres cubes, dont 22 000 mètres cubes de gazole, 8 000 mètres cubes de super et 6 000 mètres cubes de jet A-1, indique le ministère du Pétrole et des Mines.



Le ministre a "donné des instructions fermes à la société pour veiller à l'aspect sécurité et élaborer une étude de danger qui fera ressortir tous les risques d'incidents que ces dépôts pourraient avoir et des mesures qui seront mises en place pour éviter que des incidents ne puissent se produire et en cas d'accident". À cet effet, des experts internationaux vont réaliser des études dans cette zone à risques.