Tchad : les détenues de la maison d'arrêt de Klessoum reçoivent un don des femmes de la CNDH

À l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée ce 8 mars, le personnel féminin de la Commission nationale des droits l’homme (CNDH) a offert un don aux Tchadiennes de la maison d'arrêt de Klessoum.



Ce don est composé de vivres et non vivres, destinées aux femmes détenues de cette maison d'arrêt. C'était ce mercredi 7 mars 2024, dans les locaux de l’établissement pénitentiaire.



A l’occasion de la remise du don, Mme Adoum Dagal, présidente du comité d'organisation du 8 mars des femmes de la CNDH, a indiqué que la prison n'est pas une fin en soi, mais c'est un passage.



Elle a souligné qu’à l'occasion de la Journée internationale de la femme, les femmes de la CNDH offrent les vivres pour permettre aux femmes détenues de fêter avec leurs sœurs. Elle a adressé son message en ces termes : « Vous n’êtes pas oubliées, et bonne fête ».



Pour sa part, la première directrice adjointe de la maison d'arrêt de Klessoum, Solkem Chantal Guerbaye, a déclaré que tout homme est un potentiel prisonnier et les femmes prisonnières sont des couches vulnérables. Elle a présenté sa gratitude aux femmes de la CNDH qui ont pensé à leurs sœurs détenues, et a ensuite lancé un message à l'endroit des autres organisations, afin d'emboîter les pas.