Tchad : les deux fêtes qui divisent les foyers approchent

22 Décembre 2022



Au Tchad, chaque année au mois de décembre, les chrétiens célèbrent Noël (commémoration de la naissance de Jésus), tout comme les musulmans célèbrent la fête de Tabaski. S'en suit le nouvel an. À cette occasion, plusieurs familles chrétiennes se préparent pour cette grande festivité religieuse.

Beaucoup de préparations sont faites ça et là, à l’exemple des chants de Noël, des décorations des maisons, le traditionnel sapin, sans oublier les cadeaux. Période importante, l'Avent est également un moment délicat pour certaines familles, au plan budgétaire.



Bon nombre sont ceux qui, quels que soient leurs moyens financiers et leur rang social, cherchent à offrir un cadeau à leurs progénitures, même s'ils ont des difficultés à joindre les deux bouts. Certains enfants et femmes comprennent la situation sociale de leur famille. Dans certaines familles, les préparatifs des fêtes de fin d'année sont source de tensions, disputes voire séparation de corps.



C'est le cas de Djass, un père de famille qui a eu le malheur de ne pas pouvoir offrir de cadeaux à sa famille. "L’année dernière, nous nous sommes séparés pendant plus d'un mois avec ma femme, à cause de la fête de Noël. Je l'ai battue et elle m'a convoqué chez ses parents. Après explications, ses parents ont compris qu'elle à tord et lui ont fait des reproches", explique-t-il.



Malgré la conciliation avec sa femme, Djass n'en demeure pas moins inquiet à l'approche de la fête de Noël. Beaucoup de familles se divisent en cette fin d’année pour une journée de festivité qui emporte tout.



Dans l'objectif de conscientiser les familles chrétiennes sur les fêtes de fin d’année, l’archevêque métropolitain, monseigneur Edmond Godbé Djitangar, a appelé les fidèles chrétiens à donner de la valeur spirituelle à cette fête plutôt qu'une valeur matérielle. S'exprimant dans son homélie à la paroisse Emmanuel d'habena, il a déploré les comportements de certaines familles en cette période.



Pour Edmond Djitangar, la famille est le lieu par excellence pour l’accueil et la transmission de la vie, ainsi que des valeurs humaines. Ainsi, les parents doivent transmettre les valeurs d’honnêteté, d’amour, de vérité et de respect de l’autre. Les femmes sont exhortées à soutenir leur mari dans la prière, en faisant fi des conditions de vie.



"Dieu est fidèle en toute chose". Une famille doit être soudée et fidèle face à la force du mal, et Dieu agira en sa faveur. Mais les comportements de certaines familles en cette période de fête laissent à désirer.





