Tchad : les diplômés en science du langage fêtent leur fin de cursus à N'Djamena

Les étudiants de la Faculté de langue, lettre, art et communication (FLLAC), département de la science du langage du campus universitaire de Toukra, sont en fin de cursus. Ils ont organisé ce 26 mars, dans l'enceinte de l'Université dans le 9ème arrondissement à la sortie Sud de N'Djamena, une cérémonie d'au revoir et de séparation. D'autres étudiants ont célébré leur fin d'études auprès de leurs parents au quartier.



La célébration a vibré au rythme de la boisson alcoolisée et de la musique. "La fête est belle s'il y a, à boire", se réjouissent-ils.



Les diplômés de la science du langage ont passé en moyenne 4 à 5 ans sur les bancs de l'Université, avant d'obtenir la licence. Ce retard s'explique par les perturbations des cours, les grèves des enseignants et les manifestations estudiantines, ce qui allonge les années académiques.